للمرة الـ 17 في تاريخه.. الهلال بطل الدوري للموسم الثاني على التوالي

الكويت - هبة التوبجي - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم الأحد تحقيق لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 للموسم الثاني على التوالي وللمرة الـ 17 في تاريخه إثر فوزه اليوم على التعاون في بريدة 0-1 في الجولة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة من المسابقة. وسجل هدف المباراة الوحيد الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة الخامسة.

الهلال رفع رصيده لـ 58 نقطة في صدارة الترتيب، ليتوج باللقب قبل جولة من نهاية المسابقة، فيما توقف رصيد التعاون عند 47 نقطة في المركز الرابع.

وهذه هي المرة السابعة عشرة التي يتوج فيها الهلال بلقب الدوري والمرة الثانية على التوالي والرابعة في آخر خمس مواسم.

المصدر: الرياض