وسائل إعلام صينية: وفاة العالم الصيني منقذ شعبه من الجوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

توفي أول أمس السبت العالم الصيني، يوان لونغ بينغ، الذي أسهمت اختراعاته في إنقاذ شعبه من براثن الجوع، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام صينية صباح أمس.



وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، أن العالم الصيني، بينغ، توفي عن عمر ناهز 91 عاما، وذلك بعد مسيرة حافلة بالإسهامات والنجاحات التي قدمها لشعبه وبلده.

يذكر أن العالم الصيني، يوان لونغ بينغ، أكاديمي متخرج في الأكاديمية الصينية للهندسة ومعروف باسم " أب الأرز المهجن الصيني"، لأنه نجح بتطوير تقنية تهجين الأرز المائي من أجل حل مشكلة العجز الغذائي الموجودة في الصين ودول العالم الأخرى.

وبحسب التقارير المتعلقة باختراعات العالم الصيني، استطاعت الصين الوصول إلى أعلى معدل لإنتاج الأرز المهجن، الذي تمت زراعته الاختبارية في التربة المالحة القلوية، الذي وصل إلى 4500 كيلوغرام لكل هكتار.

وبحسب الإحصائيات، يبلغ إجمالي مساحة التربة المالحة القلوية في العالم حوالي 950 مليون هكتار، من بينها 100 مليون هكتار موجودة في الصين. وفي حال نشر هذه التقنية، يمكن تحقيق زيادة في المحصولات الغذائية بـ50 مليار كيلوغرام، ما يسد الحاجيات الغذائية لـ200 مليون شخص.

هذا الأمر يجعل التقنية الصينية تلعب دورا بالغا في التنمية الزراعية في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في الدول والمناطق التي لا تزال تواجه مشكلة العجز الغذائي.