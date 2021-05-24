عادة تقلّص حجم الدماغ.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

كشفت دراسة جديدة أن مشاهدة التلفاز بكثرة يمكن أن تتسبب في تقلص الدماغ وتؤدي إلى تراجع القدرة على التفكير. وقام باحثون من جامعة ألاباما وجامعة كولومبيا، بفحص عادات مشاهدة التلفاز، وحجم المخ وصحة مجموعات المتطوعين.



وثبت أن التمارين والنشاط البدني يفيدان صحة الدماغ، ووجدوا أن قضاء الكثير من الوقت في مشاهدة التلفاز خلال منتصف العمر، أدى إلى مستويات أعلى من التدهور المعرفي وانخفاض حجم المخ في وقت لاحق من الحياة.