إغلاق 4 مراكز توزيع بريطانية تابعة لسلسلة مطاعم "مكدونالدز" للوجبات السريعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أغلق متظاهرون ناشطون في مجال حقوق الحيوانات، السبت، 4 مراكز توزيع بريطانية تابعة لسلسلة مطاعم "مكدونالدز" للوجبات السريعة.



وأوضحت مجموعة "أنيمال ريبيليين" أنها تعتزم إغلاق مواقع التوزيع في هيميل همستيد وبيزينجستوك وكوفنتري ومانشستر الكبرى، جميعها في إنجلترا، لمدة 24 ساعة على الأقل، مطالبين بأن تصبح الوجبات نباتية بالكامل بحلول العام 2025.

وقال أحد المتظاهرين في كوفنتري في مقطع فيديو نشر على تويتر: "نحن في خضم حالة طوارئ مناخية وبيئية وما زلنا نستهلك كميات هائلة من اللحوم بشكل غير مستدام لكوكبنا".

وأكدت "ماكدونالدز" أن مراكز التوزيع التابعة لها تواجه حاليا توقفا في عملياتها.

وقال ناطق باسم المجموعة: "نقوم بتقييم التأثير على عمليات التسليم إلى مطاعمنا وعلى خيارات الوجبات الواردة على قوائمنا. نعتذر لزبائننا عن أي خيبة أمل نتسبب بها".

ولفتت شرطة كوفنتري إلى أنها "تعترف بالحق في الاحتجاج السلمي، لكن هناك مخاوف تتعلق بالسلامة لأن المدخل الوحيد إلى موقع التوزيع ونقطة الخروج منه تم إغلاقه وهذا يسبب اضطرابا كبيرا في الأعمال التجارية، وهو أمر نتعامل معه على محمل الجد".