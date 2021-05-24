شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا تقوم بطلب توثيق حسابك على تويتر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعد أكثر من 4 سنوات من حصر خدمة توثيق الحسابات على الطلبات الخاصة، قرر موقع تويتر فتح الباب أمام جميع المستخدمين لطلب توثيق حساباتهم.



وتضفي العلامة الزرقاء التي يمنحها موقع تويتر، للحسابات نوعا من المصداقية على صاحب الحساب وتسهل على المستخدمين معرفة ما إن كان المغرد هو فعلا ذلك الشخص الذي يقول إنه هو أم أنه مجرد منتحل للصفة أو للاسم.

وأعلنت شركة "تويتر"، عن إطلاق نظام جديد لتوثيق الحسابات على موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يستخدمه 186 مليون مستخدم نشط يوميا.

يذكر أن عدد الحسابات الموثقة حاليا يبلغ نحو 361 ألف حساب بما يعادل نحو 0.2% فقط من إجمالي الحسابات على موقع تويتر البالغ أكثر من 199 مليون حساب نشط يوميا (وفق آخر بيان من الشركة).

ولا تتوافر حتى الآن نسخة باللغة العربية من طلب التقديم للحصول على شارة التوثيق، ولا يتوافر خيار الطلب من خلال تطبيق الهاتف الخاص بتويتر في الدول العربية

ولكن يمكن التقديم بطلب الحصول على شارة التوثيق مباشرة من خلال خيارات إعدادات الحساب، عبر الصفحة الرئيسية للموقع على الإنترنت، باستخدام جهاز كومبيوتر لوحي.

أذهب إلى إعدادات الحساب الخاص بك وأضغط على “Verified”، أو اضغط مباشرة على الرابط، ثم قم بالضغط على "Start request"، لبدء الطلب

سوف تظهر لك قائمة الشروط للحصول على شارة التوثيق، اتبع الخطوات الآتية..

خطوات التقديم للحصول على العلامة الزرقاء

قم باختيار الفئة التي تؤهلك للحصول على شارة التوثيق، ويمكنكم الاختيار من بين..

- الحكومات (المؤسسات وكبار الشخصيات الحكومية)

- الشركات والعلامات التجارية والمنظمات الدولية

- المؤسسات الإخبارية والصحفيون

- وسائل الترفيه

- الرياضة والألعاب (تشمل الألعاب الإلكترونية أيضا)

- النشطاء (وتشمل النشطاء السياسيون ودعاة التغيير ونشطاء في المجالات الثقافية)، والأفراد المؤثرون الآخرون

بعد اختيار الفئة المناسبة، سيطلب منك تويتر تأكيدات للتحقق من شخصيتك، مثلا إذا كنت تعمل بمجال الصحافة، واخترت التقديم على المؤسسات الإخبارية والصحفيون، سيطلب منك تويتر، رابطا لموقع الصحيفة التي تعمل بها شرط أن يكون مذكورا في هذا الرابط أنك تعمل صحفيا بالمؤسسة، أو أن تقدم 3 روابط لموضوعات صحفية قمت بنشرها، لا تتعدى 6 أشهر من تاريخ التقديم.

تأكيد هويتك

بعد ذلك سيطلب منك تويتر، تأكيد هويتك، ويمكنك اختيار طريقة من ثلاث خيارات..

- هوية حكومية موثقة، ويمكنك استخدام جواز السفر أو رخصة القيادة أو الهوية الرسمية

- عنوان بريد إلكتروني رسمي على موقع عملك، (لا تقبل حسابات Yahoo, Gmail، وغيرها

- موقع إلكتروني خاص بك ويوجد به ما يشير إلى حسابك على تويتر

الآن تم اكتمال طلبك للحصول على شارة التوثيق، وسيقوم تويتر بالتحقق من البيانات التي قمت بإدخالها والتعامل مع الطلب.

وللحصول على شارة التوثيق الزرقاء، يجب أن يكون حسابك أصليا (وليس تقليد لحساب آخر)، وأن يكون ملحوظا ومعروفا بين مستخدمي تويتر، (على الأقل في نطاقك الجغرافي)، وأن يكون الحساب نشيطا في التغريد والمشاركة في النقاشات العامة على تويتر.

وإلى جانب ذلك يجب أن يكون..

- الحساب له اسم وصورة للملف الشخصي (بروفايل)

- سجلت الدخول إليه مرة على الأقل في الأشهر الستة الماضية

- الحساب مؤكد بعنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف

- لم يتم إغلاق حسابك لمدة 12 ساعة أو 7 أيام بسبب انتهاك قواعد استخدام تويتر خلال آخر 12 شهرًا ماضية

ولا يقبل تويتر طلبات توثيق الحسابات التالية..

- الحسابات الساخرة وحسابات المعجبين غير الرسمية

- حسابات الشخصيات الخيالية، وحسابات الحيوانات الأليفة

- الحسابات المرتبطة بنشاط أو محتوى يحض على الكراهية

- الحسابات التي انتهكت سياسة التلاعب بمنصة تويتر والنقاشات عليها

وفقًا لشروط خدمة تويتر، يجوز للموقع إزالة شارة التوثيق لأي حساب في أي وقت ودون أي إشعار، فقد تفقد شارتك إذا قمت بتغيير اسم حسابك (‎@المعرّف)، أو إذا أصبح حسابك غير مفعّل أو غير مكتمل، أو إذا لم تعد بالحالة التي تم توثيقها في البداية - مثل مسؤول حكومي منتخب يترك منصبه -، والحسابات التي تبين أنها تنتهك بشدة أو بشكل متكررة قوانين تويتر.