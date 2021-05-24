عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

إذا كنت تعمل بحاسوب ويندوز 10 فهناك ميزة سرية تمنع الهاكرز من تشفير بياناتك والاستيلاء عليها حتى تقوم بالدفع للوصول إليها مرة أخرى.



ووفق تقرير متخصص، يمكنك تفعيل هذه الميزة بنفسك.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع، aitnews، أن الميزة تُسمى (التحكم في الوصول إلى المجلد) Controlled folder access.

وتتيح لك حماية ملفاتك ومجلداتك وبياناتك في حاسوب ويندوز 10 من هجمات طلب الفدية والتهديدات والتغييرات غير المصرح بها بواسطة التطبيقات والبرمجيات الضارة.

ويضيف: "هي جزء من برنامج الحماية الشامل (حماية ويندوز) Windows Security المدمج في حاسوب ويندوز 10".

وتزايدت هجمات طلب الفدية في الفترة الأخيرة بحيث أصبحت هذه الهجمات شائعة بشكل كبير لما تسببه من شلل تام مفاجئ للضحايا الذين في غالب الأحيان لا مجال أمامهم سوى الاستسلام والدفع للقراصنة للإفراج عن معلوماتهم التي غالبًا ما تكون ذات أهمية بالغة قد يؤدي خسارتها إلى ضرر بالغ لهم.

ويمكن تفعيل هذه الميزة من خلال هذه الخطوات ..

في مربع البحث في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، أكتب: (Ransomware Protection) ثم اضغط عليها في النافذة المنبثقة التي تظهر لك.

في النافذة التي تظهر لك، قم بتبديل الزر أسفل خيار (التحكم في الوصول إلى المجلد) Controlled folder access إلى وضع التشغيل، ثم اضغط على خيار (موافق) Yes في النافذة المنبثقة التي تظهر لك.

وبعد ذلك ستقوم الميزة الآن بحماية المجلدات الافتراضية بشكل تلقائي، أو يمكنك تخصيص المجلدات التي تريد حمايتها من هجمات طلب الفدية بالضغط على رابط (المجلدات المحمية) protected folders وإضافة المجلدات التي تريدها.