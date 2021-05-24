شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: بداية فصل الصيف في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يبدأ فصل الصيف، فعلياً يوم الأحد الموافق 7 يونيو المقبل- بمشيئة الله-.
وأوضح الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن فصل الصيف يبدأ فلكياً بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، وذلك 21 يونيو المقبل.
ولفت إلى أن الحر لا يأتي دفعة واحدة وإنما بشكل تدريجي، لذا يتوقع أن تشهد المملكة أياماً حارة قبل ذلك الموعد.
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