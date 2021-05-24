عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قبل الإطلاق بأيام.. شاومي تجمع مميزات مذهلة في هاتف Redmi Note 10

الإثنين 24 مايو 2021

الخليج 365

تعمل شركة ”شاومي“ على إطلاق هاتفها الجديد ”ريدمي نوت 10“ – ”Xiaomi Redmi Note 10“ إلى جانب هواتف الفئة المتوسطة في 26 مايو/ أيار الجاري.



وتفيد التقارير والتسريبات بأن الهاتف الجديد سيجمع بين عدة مميزات رائعة.

وكشفت التسريبات أول صور رسمية لهاتف ”ريدمي نوت 10“ التي تظهر أن الهاتف سيأتي بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة ذات شكل عمودي يشبه كاميرا هاتف ”شاومي 10 إس“، وستكون العدسة الرئيسية 48 ميغابكسل، في حين ستكون الكاميرا الأمامية 8 ميغابكسل.

ووفقا لموقع ”ماي درايفر نيوز“، يعتبر شاومي ”ريدمي نوت 10“ أول هاتف من نوعه يتم إصداره مع نظام ألوان يسمى ”Phantom Green“.

وكان التغيير الواضح في الجزء الخلفي من الهاتف حيث سيحصل على تصميم ثلاثي الأبعاد مختلف تماما عن الجيل السابق، الذي تم استخدامه في معظم الهواتف الرائدة.

من جانبه، قال وانغ تينغ، مدير منتجات ريدمي، في منشور عبر الموقع الصيني الشهير ”ويبو“، إن هناك الكثير من النقاش حول الأجهزة الرائدة والمتوسطة.

وأضاف أن الأداء العام لهذه الهواتف لا يزال بنفس المستوى منذ 2-3 سنوات، موضحا أن سلسلة ”ريدمي نوت 10“ ستجلب العديد من مميزات الهواتف الرائدة إلى الفئة المتوسطة.

ووفقا للتسريبات، زودت شاومي الهاتف بسعة تخزين ”UFS 3.1“ يتم استخدامها في الهواتف الرائدة، ما سيمنحها سرعة أكبر في الأداء العام وتحميل الألعاب.

وسيأتي الهاتف بشاشة 6.53 بوصة، بدقة 2340 × 1080 بكسل وحماية ”Gorilla Glass“، ومن المحتمل أن تحصل على معدل تحديث 120 هرتز.

وسيعمل الجهاز بمعالج كوالكوم ”Snapdragon 750G“، كما سيتوفر بعدة خيارات لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بما في ذلك 4 أو 6 أو 8 غيغابايت، و128 أو 256 أو 512 غيغابايت من سعة التخزين.

وتبلغ أبعاد الهاتف 162.29 × 77.24 × 9.6 ملم، وسيبلغ وزنه 198 غراما، وسيحصل على بطارية سعتها 5900 مللي أمبير.

وبالنسبة للسعر، من المتوقع أن تطلق شاومي الهاتف بحوالي 150 دولارا في الصين.