الأونروا تؤكد التزام الوكالة بحقوق لاجئي فلسطين

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، التزام الوكالة بحقوق لاجئي فلسطين الذين يشكلون أكثر من 70% من سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة.

وأعرب لازاريني في بيان صحفي عقب زيارته لقطاع غزة، عن شعوره بالإحباط الشديد من الحلقة العبثية من العنف الشديد الذي قتل مدنيين ودمر بنية تحتية وأعاد غزة إلى الوراء لعدة سنوات.

وأشار إلى أن 19 من بين الأطفال الـ 60 الذين قُتلوا في الصراع كانوا يرتادون مدارس الأونروا، منوهاً أن الآثار النفسية والاجتماعية المستمرة للعنف لا حد لها.