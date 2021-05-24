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الصحة المصرية: هناك حالتان أو ثلاثة مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف حسني أنه شخصيا رأى هؤلاء المرضى وشخّص حالتهم، وتابع: "لكن لا داعي للهلع، كفانا تصديرا للرعب.. الدواء موجود عندنا، والمصابين دول مكانش ليهم أي علاقة بفيرو س ".

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وأكد حسني في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، بحسب صحيفة "الوطن": "الفطر الأسود ليس له علاقة بفيروس كورونا ولكن له علاقة بالحالة الصحية للمريض وما يتناوله من مثبتات المناعة، وأدوية تستخدم لتقوية المناعة، وليس له علاقة بفيروس كورونا على أي حال من الأحوال".

ولفت المسؤول إلى أن "البعض يتحدث عن أنه عندما يُصاب شخص بالفطر الأسود، على الفور يستئصلون أنفه وعينيه وأشياء مرعبة بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

وتابع: "كلنا نعلم أن أساس أي علاج أو ميكروب هو العلاج الدوائي، والعلاج الدوائي لهذا الفطر موجود في مصر ومتوفر في وزارة الصحة المصرية، والعلاج الجراحي هو آخر علاج لهذه الحالات".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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