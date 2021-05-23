شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تسجيل المولود إلكترونياً؟.. «أبشر» تجيب على أبرز الأسئلة الشائعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استعرضت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، أبرز الأسئلة التي وصلت إليها من قبل المستفيدين حول خدماتها.

وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع”تويتر”، أنه يمكن لأفراد الأسرة دون 15 سنة إصدار أو تجديد جواز السفر إلكترونيا من خلال المنصة وفق شروط الخدمة التالية، ليس لديهم بصمة مسجلة بالنظام (لم يصدر لهم هوية وطنية)، ووجود عنوان واصل، وسداد رسوم الخدمة حسب المدة المختارة، وأخيرًا تواجد فرد الأسرة داخل المملكة.

وقالت إنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آليا (خرج ولم يعد)، بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية التأشيرة، أو من خلال رفع طلب من خلال خدمة (واصل) بعد مرور 30 يوما من انتهاء التأشيرة.

وأشارت إلى أنه إذا كانت بيانات الطفل حديث الولادة المعروضة غير صحيحة فيجب عدم إكمال إجراءات الخدمة ومراجعة المستشفى لتصحيح البيانات الخاطئة، لافتة إلى أنه في حال التسجيل بعد تجاوز 30 يومًا من تاريخ الولادة سيتم احتساب غرامة تأخير.

وأضافت أن خدمة تفويض المركبات متوفرة في منصة أبشر، من خلال الدخول إلى “إدارة المركبات”، واختيار المركبة مصدر التفويض.

وأكدت أنه يمكن تسجيل المولود إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة فروع الأحوال المدنية، مبينة أنه في حال إتمام تسجيل المولود إلكترونيا بنجاح يتم التالي: حصول حديثي الولادة على سجل مدني تلقائيا، وتحديث بيانات سجل الأسرة بإضافة المولود، ثم إرسال رسالة نصية تحتوي على تفاصيل تسجيل المولود، وأخيرًا توصيل شهادة الميلاد وسجل الأسرة المحدث عبر (واصل).