«الأمر بالمعروف» تطلق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز الأمن الفكري

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي (تعزيز الأمن الفكري) والذي يقام لمدة شهر عن بعد.
ويهدف برنامج تعزيز الأمن الفكري الذي تقيمه وحدة الأمن الفكري بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية إلى رفع الكفاءة العلمية والمهارية لمنسوبي الرئاسة العامة في المحافظة على الأمن الفكري ومواجهة الأفكار والأحزاب المتطرفة التي تعتنق فكر الخوارج، لينعم المجتمع بالأمن والاستقرار ويتحقق الانتماء لهذا الوطن المعطاء واللحمة بين أبناء المملكة.
وتأتي هذه البرامج التدريبية بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتأصيل المنهج الوسطي وتعزيز الأمن الفكري بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – للحفاظ على مقدرات الوطن وأبنائه.
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