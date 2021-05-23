شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على هذه مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم، غداً الاثنين بمشيئة الله تعالى، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.
وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.
فيما تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وتسجل أعلى درجات حرارة، غدا الاثنين، في كل من الأحساء وحفر الباطن بـ45 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 كأقل درجة حرارة مئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الغد.. أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على هذه مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.