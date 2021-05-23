شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على هذه مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم، غداً الاثنين بمشيئة الله تعالى، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

فيما تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وتسجل أعلى درجات حرارة، غدا الاثنين، في كل من الأحساء وحفر الباطن بـ45 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 كأقل درجة حرارة مئوية.