وكيل الصحة البحرينية: الفطر الأسود يتسبب في حالات نادرة بعدوى انتهازية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وكيل وزارة الصحة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن "الفطر الأسود موجود في الطبيعة"، مشيرا إلى أنه "يتسبب في حالات نادرة بعدوى انتهازية في المصابين بأمراض شديدة وليس له علاقة مباشرة بمرض كوفيد- 19"، وفقا لما نقلته صحيفة "عاجل" السعودية.

وكان الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة البحرينية، قد أكد في تصريحات سابقة "عدم الارتباط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لم ترصد أي حالات للإصابة بالفطر الأسود بين المصابين بفيروس كورونا داخل المملكة".

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وقال العالي خلال مؤتمر مستجدات كورونا الذي أقيم، اليوم الأحد، إن "البعض يعتقد أن الفطر الأسود هي سلالة أو نوع أو يرتبط بفيروس كورونا، وهذا غير صحيح فهو ليس فيروسا، وإنما هو فطر موجود في البيئة والطبيعة والتربة، ولا يعد مسببا لمرض بشكل مباشر أو ينتقل بشكل مباشر إلا في حالة العدوى الانتهازية".

يشار إلى أن العدوى الانتهازية (بالإنجليزية: opportunistic infection)‏ هي العدوى الناجمة عن مسببات الأمراض التي عادة لا تكون قادرة على إحداث أي عدوى في حالة الجهاز المناعي السليم، ولكن يعتبر حدوث خلل في الجهاز المناعي فرصة تنتهزها مسببات المرض لتحدث عدوى.

وقد علقت مملكة البحرين، اليوم الأحد، دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على "القائمة الحمراء"، وتطبق الحجر الصحي الاحترازي على غير الحاصلين على اللقاح من جميع الدول.