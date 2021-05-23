شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضير» يوضح حكم الرد على تحية «السلام عليكم» عبر الرسائل الهاتفية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الرد على كلمة السلام عليكم في الرسائل التي ترد عبر الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية.

جاء ذلك في رد على سؤال ورد فيها: “إذا وردتني رسالة على الهاتف فيها (السلام عليكم) ثم فائدةٌ أو طلبٌ معيَّن، هل يلزمني أن أرد على هذا التسليم بالكتابة إلى المرسِل؟”.

ورد الشيخ الخضير بقوله: “الله -جل وعلا- يقول: {وإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}[النساء: 86]، فأقل الأحوال أن تقول: (وعليكم السلام) وإن زدت: (ورحمة الله وبركاته) كان أكمل وأولى.

وتابع الشيخ عبدالكريم الخضير: “فالرد واجب، وهذا الرد يكون بالكتابة؛ لأنك لو أجبتَ في نفسك فلا يدري هل أنت أجبتَ أو لا، وهذا مقصودٌ أن يسمع أو يقرأ، فيكتب في جوابها: (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)، ثم يجيب الطلب أو يشكره ويدعو له في مقابل هذه الفائدة”.