شكرا لقرائتكم خبر عن لأجهزة الآيفون والآيباد.. طريقة سهلة لتعديل وصناعة مقاطع الفيديو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يرغب الكثير من مستخدمي هواتف الآيفون والآيباد في تعديل مقاطع الفيديو وتحريرها ويبحثون عن برامج تسهل عليهم هذه المهمة.

ومن مزايا هواتف الآيفون وأجهزة الآيباد التقاط مقاطع فيديو بجودة عالية إلا أن حجمها يكون كبير، ومن هنا تظهر أهمية استخدام برامج تحرير مقاطع الفيديو وصناعتها.

وفي هذا السياق أوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي أنه يمكن الاستفادة من برنامج MovieSpirit للمساعدة في تحرير وصناعة مقاطع الفيديو والتعديل عليها.

وأضاف الخبير التقني عبدالله السبيعي أنه يمكن البرنامج يعمل على أجهزة الآيفون والآيباد بكل سهولة، كما أن البرنامج يدعم اللغة العربية وسهل الاستخدام.

وأشار السبيعي، إلى أنه يمكن تحميل البرنامج من خلال متجر آبل من خلال الرابط التالي (https://apps.apple.com/us/app/moviespirit-movie-maker-pro/id1020541183).