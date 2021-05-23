البحرين تعلق الحركة الجوية مع "القائمة الحمراء"

دبي - محمود عبدالرازق - قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا": "إن المملكة ستعلق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على "القائمة الحمراء"، التي تضم الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلادش ونيبال، بدءا من 24 من مايو/أيار".

وأضافت: "يستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين حيث يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما يتطلب منهم إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة قبل الصعود للطائرة والفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول".

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أما المسافرين المتطعمين أو غير المتطعمين القادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، فيتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لمدة عشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة المرخصة للحجر الصحي، وإبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة بحسب الاشتراطات قبل صعود الطائرة، إلى جانب إجراء الفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول.

ويستثنى القادمون من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء: المتطعمون الذين يحملون الشهادات المعتمدة من قبل وزارة الصحة أو الدول التي تم اعتماد شهادات التطعيم لديها، والمتطعمون الذين يحملون شهادات التطعيم الصادرة من أمريكا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا، ونيوزلندا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وسنغافورة.