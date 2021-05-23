«شرطة الرياض»: القبض على شخصين ظهرا في مقطع يتعاطى أحدهما المواد المخدرة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول، حيث كان أحدهما يتعاطى مواد مخدرة ويطلق النيران داخل أحد الأحياء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، ضُبط بحوزتهما مواد مخدرة.

وأكد أنه جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما للنيابة العامة.

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