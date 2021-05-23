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وزير الخارجية المصري يتوجه إلى الأردن لإجراء "مباحثات معمقة" حول المستجدات الفلسطينية

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان لها إنه "من المقرر أن يستقبله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن".

وأشارت إلى أن الزيارة ستتضمن "إجراء مباحثات معمقة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني".

وأضاف أن المباحثات تشمل كذلك "سبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بالقدس الشرقية".

وتابع البيان: "فضلاً عن بحث سبل توفير المناخ الملائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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