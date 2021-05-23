المبعوث الأممي الخاص ووزير الخارجية التركي يناقشان دعم عملية السلام في ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وزار كوبيش تركيا، اليوم، بدعوة من شاووش أوغلو، واستقبله في أنطاليا، معرباً عن دعم تركيا الثابت لعملية الحوار الليبي التي يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة.

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وبحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، أكد الجانبان على "الأهمية الحاسمة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية في ديسمبر 2021 - على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وما دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)".

وأكد الجانبان كذلك على "دعم السلطة التنفيذية المؤقتة والمؤسسات الأخرى لتحقيق هذا الهدف، من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وتعزيز جهود توحيد البلاد ومؤسساتها".

وأشار البيان إلى أن الجانبين "سلطا الضوء على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بطريقة متوازنة ومتسلسلة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الثقة فيما بين مختلف الأطراف".

ولفت البيان إلى أنه في السياق كذلك تبادل المبعوث الخاص يان كوبيش في أنقرة الآراء حول الوضع في ليبيا مع ممثلين أمنيين رفيعي المستوى، كما أطلعهم على أنشطة وجهود الأمم المتحدة في ليبيا.