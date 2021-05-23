ما هي أنواع الفطر الأسود؟ بعد ظهور المرض في الهند

الكويت - هبة التوبجي - خلال الأيام القليلة الماضية، غدا مصطلح “الفطر الأسود” متداولاً إلى حد كبير في الأوساط الطبية، وذلك بعد ظهور المرض في الهند مترافقاً مع مصابين ومتعافين بفيروس كورونا المستجد.

وقد أثار هذا المرض مخاوف كثيرة، خصوصاً بعد الإعلان عن حالات وفاة تسبب بها، وفقا لـ”العربية”.

إلى أن خرجت منظمة الصحة العالمية عن صمتها لتنهي الجدل، وأوضح الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بالمنظمة في تصريح أن الفطر الأسود هو نوع من الفطريات يسبب مرضا شديدا، إلا أنه نادر الحدوث.

وأضاف أنه يصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في المناعة بسبب إصابتهم بأمراض معينة أو تناولهم لأدوية مثبطة للمناعة.

كما فنّد الخولي أنواع المرض، وقال إن هناك عدة أنماط من الفطر الأسود، منها ما يصيب الرئتين أو الجلد أو المخ، ومنها ما ينتشر ليصيب أعضاء أخرى في الجسم.

وأشار إلى أن أعراض هذا المرض تختلف تبعاً للعضو المصاب، فقد يكون مصحوباً بسعال وضيق في النفس حال إصابة الرئتين، وقد يكون مصحوباً ببثور وتقرحات في حالة إصابة الجلد.