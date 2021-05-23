الهند: هيئة الأرصاد الجوية تحذر من عاصفة جديدة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: حذّرت هيئة الأرصاد الجوية في الهند اليوم من تشكّل إعصار شديد قبالة الساحل الشرقي للبلاد، فيما ارتفعت حصيلة قتلى أكبر إعصار يضرب غرب البلاد منذ عقود مخلّفاً ما لا يقل عن 140 قتيلا.

وتتجه العاصفة الجديدة شمالا في خليج البنغال، ومن المتوقع أن يشكّل المنخفض الجوي إعصارا سيُطلق عليه اسم ياس، قبل أن تشتد قوته ويضرب ولايتَي البنغال الغربية وأوديشا في شرق البلاد يوم الأربعاء.

وأضافت الهيئة أن الإعصار يمكن أن تصل سرعته إلى 185 كيلومترا بالساعة بحلول منتصف يوم الأربعاء كـ”عاصفة إعصارية شديدة”، كما حذرت من أمواج يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار في المناطق الساحلية.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه ترأس اجتماعا حول الإعصار -المرجّح هبوبه- مع قادة الجيش والفرق المكلفة بالمساعدة في الاستعدادات وعمليات الإغاثة المتوقعة.