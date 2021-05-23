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القبض على شخصين تورطا بتعاطي المخدرات وإطلاق النار داخل أحد أحياء الرياض

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله تعاطي شخص مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء وتصوير ذلك ونشره دون اكتراث لسلامة الآخرين، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، برفقة مواطن آخر في العقد الثالث من العمر، وضُبط بحوزتهما مواد مخدرة، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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