مستجدات “كورونا”.. تسجيل 12 وفاة و1067 إصابة جديدة وشفاء 895 حالة

الكويت - هبة التوبجي - أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد) تسجيل 1067 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 440914 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7249 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 895 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 424690 حالة، لافتة إلى أن هناك 8975 حالة نشطة حالياً، من بينها 1344 حالة حرجة.