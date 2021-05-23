شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تحذر من ترك جواز السفر في هذه الأماكن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت المديرية العامة للجوازات، على أهمية الاحتفاظ بجواز السفر في مكان آمن خشية تعرضه للضياع، محذرة عبر حسابها في “تويتر”، من خطورة ترك جواز السفر في السيارة أو مكان العمل.

وقالت المديرية العامة للجوازات إن السيارة أو مكان العمل ليسا المكان المناسب لحفظ جواز سفرك.

وثيقة شخصية وأمنية

وفي وقت سابق، أوضحت الجوازات، أن جواز السفر وثيقة شخصية وأمنية مهمة بالغة الخطورة الأمر الذي يتطلب مراجعة صاحب العلاقة دون سواه، وولي الأمر بالنسبة للقصر والنساء.

جواز السفر وثيقة رسمية مهمة لمن صدرت باسمه، وعليه واجب المحافظة عليه وهو مسؤول عنه نظاماً، ولايجوز استعماله أو محاولة استعماله من قبل شخص آخر ليس له الحق في ذلك، كما أنه لا يجوز رهنه أو استعماله في غير الغرض المخصص له.

وتابعت الجوازات: “بالتالي يجب المحافظة عليه وعدم تسليمه للغير أو إتلافه، أو تمزيق بعض صفحاته، واتخاذ الحيطة للحيلولة دون العبث في مدوناته سواء بإضافة أي معلومات للجواز أو حذف أو تعديل للمعلومات الواردة فيه أو تقديم أي وثائق غير صحيحة، لتسهيل الحصول عليه بطريقة غير نظامية”.

الإجراءات عند فقدان أو تلف جواز السفر

أولاً : إجراءات فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر خارج المملكة: –

1-يقوم المواطن بمراجعة إدارة الشرطة داخل الدولة الموجود بها للإبلاغ عن سرقة جواز سفره.

2-مراجعة سفارة أو قنصلية المملكة العربية السعودية محل إقامة المواطن للإبلاغ عن فقدان أو سرقة او تلف جواز السفر وإرفاق ما يثبت ذلك من أدلة .

3-يتم منح تذكرة مرور أو جواز سفر بدلاً عن الجواز المفقود أو المسروق أو التالف من ممثليات المملكة بالخارج وفقاً للتعليمات والقوانين باللائحة التنفيذية لديهم.

4- عند قدوم المواطن للمملكة يجب مراجعة مصدر الجواز لاستكمال إجراءات الفقدان.

ثانياً: إجراءات فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر داخل المملكة: –

1-مراجعة صاحب الجواز أو من له الحق بإصدار الجواز لمن هم دون سن (21) عاماً إدارات الجوازات

للإبلاغ عن الجواز المفقود او المسروق أو التالف خلال مدة لا تتجاوز إسبوع من تاريخ العلم. ويجوز

التفويض من منصة أبشر.

2-يتم التحقيق مع فاقد الجواز أو من له الحق بإصدار الجواز لمن هم دون سن (21) عاماً عن أسباب الفقدان من قبل اللجان المختصة لذلك .

3- يتم إصدار القرار الإداري بحق المخالف وفق​ نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية سواء منح جواز سفر أو غرامة مالية أو المنع من السفر أو بهما معاً .