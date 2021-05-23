شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح اشتراطات استخراج رخصة قيادة مركبة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي، اشتراطات حجز موعد لاستخراج رخصة قيادة مركبة خاصة، وذلك بعد استفسار أكثر من شخص حول ذلك.
وأفادت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على استفسار لأحد المتابعين بشأن متطلبات إصدار رخصة قيادة خاصة أن متطلبات رخصة قيادة خاصة، هي:
• إتمام سن الـ 18.
• أن لا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، ترويجها أو حيازتها.
• و السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.
• اجتياز اختبار القيادة.
• دفع الرسوم.
• تسديد المخالفات – إن وجدت.
• لغير السعوديين، يتطلب وجود إقامة نظامية رخصة القيادة.
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