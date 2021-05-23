"مسبار الأمل" يبدأ مهمته ويعلن تفعيل أجهزته بنجاح

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الصفحة الرسمية للمسبار على "تويتر"، إنه تم الحصول على هذه الصورة التي التقطها المقياس الطيفي للأشعة تحت الحمراء "EMIRS" في الخامس من مارس/آذار 2021، ومن ارتفاع يصل إلى 15,000 كم فوق سطح المريخ.

وأضافت: "تُظهر الصورة الموجودة على (اليسار) درجة حرارة سطح الكوكب، حيث تظهر في وسط الصورة منطقة ثارسيس، ويمكن رؤية الفجر باتجاه الجانب الأيمن من الكوكب".

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ونوهت إلى أن انخفاض درجات حرارة السطح التي نلاحظها في هذه الصورة يرجع إلى طبيعة سطح المريخ الغبارية. ولكن نلاحظ في الصورة الموجودة على (اليمين) ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي ليلاً عند ارتفاع 25 كم فوق المنطقة نفسها ( منطقة ثارسيس).

وتستمر مهمة المسبار لمدة عامين، بهدف الحصول على أول صورة كاملة لمختلف طبقات الغلاف الجوي للمريخ خلال النهار والليل وكل فصول السنة المريخية، التي تعادل عامين أرضيين.

وجرى بنجاح تفعيل الأجهزة العلمية الثلاثة التي يحملها المسبار يوم 10 أبريل/نيسان الماضي، أي قبل الموعد المحدد سلفاً، ليتبع ذلك مرحلة المعايرة والاختبار، وتبين لفريق عمل المشروع أثناء عمليات المعايرة والاختبار أن أداء هذه الأجهزة ودقتها يفوق التوقعات حتى الآن، بحسب ما قالته وسائل إعلام إماراتية.