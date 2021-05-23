المقداد: "قوات سورية الديمقراطية" تحرم السوريين من ممارسة حقهم الديمقراطي

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد المقداد خلال تسليمه وطاقم وزارة الخارجية، نتائج فرز أصوات مقترعي الانتخابات الرئاسية المقيمين خارج البلاد، إلى اللجنة القضائية العليا، أن الانتخابات الرئاسية للمقيمين في الخارج، جرت عبر 46 صندوقا انتخابيا في السفارات السورية.

وعبر الوزير المقداد عن استهجانه لقيام مسلحي تنظيم (قوات سوريا الديمقراطية)، بمنع إجراء الانتخابات في مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شمال شرقي سوريا، وأضاف ممازحا: "تسمي نفسها قوات سوريا الديمقراطية، وتمنع السوريين من ممارسة حقهم الديمقراطي بانتخاب رئيس الجمهورية".

وأدان وزير الخارجية السوري الاعتداءات، التي طالت الناخبين السوريين في لبنان، واصفا إياها بـ "الوحشية"، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن معالجة هذا الوضع.

وتسلم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار أحمد سامر زمريق، نتائج فرز أصوات الناخبين السوريين في الخارج، وحضر مراسم التسليم وزير العدل السوري القاضي أحمد السيد.

المقداد © Sputnik . MOUHAMED DAMOUR

المقداد © Sputnik . MOUHAMED DAMOUR

المقداد © Sputnik . MOUHAMED DAMOUR

المقداد © Sputnik . MOUHAMED DAMOUR

المقداد © Sputnik . MOUHAMED DAMOUR

المقداد © Sputnik . MOUHAMED DAMOUR 1 / 6 © Sputnik . MOUHAMED DAMOUR المقداد

وقال زمريق إن ما يزيد عن 12 ألف صندوق انتخابي تم توزيعها في كافة محافظات الجمهورية العربية السورية، استعداد ليوم الانتخابات في 26 مايوا/أيار الجاري.

وقال المستشار زمريق إن هيكلية الانتخابات الرئاسية في الجمهورية، تعتبر أراضي الجمهورية العربية السورية دائرة انتخابية واحدة، بما يتيح لأي مواطن ممارسه حقه الانتخابي في أي محافظة.

وبيّن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن "التحضيرات الكاملة للعملية الانتخابية تمت قبل أشهر من موعدها، بما في ذلك تسمية اللجان القضائية الفرعية في المحافظات وإسناد مهامها وتسليم مقراتها وآليات الإشراف على عملها، كما تم تحديد المراكز الانتخابية في كافة الأراضي السورية، وتأمين كافة المستلزمات اللوجستية".

وأشار إلى أن العملية الانتخابية تتم عبر تقدم الناخب إلى مركز الاقتراع، وبموجب بطاقته الشخصية، يقدم له رئيس المركز ورقة انتخابية قبل الدخول إلى الغرفة السرية حيث يدون اسم مرشحه لرئاسة الجمهورية، ومن يثم يتم إسقاط ورقته في الصندوق بحضور رئيس وأعضاء المركز، بعد تدوين اسمه في سجل المقترعين.

وأكد زمريق أن وزارة الصحة اتخذت إجراءاتها اللازمة لضمان تحييد ومنع أي منعكسات لجائحة فيروس كورونا بدءا من الحبر إلى المعقمات وكمامات وغيرها من المستلزمات اللوجستية.