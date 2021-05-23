انخفاض مخزون مياه السدود في تونس إلى ما دون 50%

دبي - محمود عبدالرازق - أقرأ أيضا: وزير جزائري: بلدنا بحاجة إلى إعادة تدوير المياه المستعملة

وبلغ معدل مخزون المياه لليوم نفسه للسنوات الثلاث الماضية 1.412 مليار متر مكعب، أي بتراجع يقدر بـ270 مليون متر مكعب، حسب ما نقلته شبكة "نسمة" عن الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة.

تجاوزت سدود بربرة وسيدي البراق والمولى والقمقوم والحركة، التابعة لمنظومة سدود الشمال، نسبة الامتلاء فيها 90% وتقارب 100% في بعض منها، فيما بلغت نسبة الامتلاء في أكبر سد في تونس، سيدي سالم، 48 في المئة، فحسب.

وبلغت الإيرادات الإجمالية للسدود، للموسم الحالي، 758 مليون متر مكعب مقابل معدل للفترة السابقة في حدود 1.767 مليار متر مكعب، أي بفارق تجاوز مليار متر مكعب.