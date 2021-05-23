شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة بحث جديدة من «Google» تخبرك بالأخبار المزيفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ترجمة:

انتشار الأخبار المزيفة على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى يشكل هاجساً يؤرق عمالقة التكنولوجيا ومشكلة عصيّة على الزوال.

وتبذل منصة Twitter جهدها لتقليل تلك النوعية من الأخبار من خلال تصنيف التغريدات على أنها “وسائط تم التلاعب بها” وما إلى ذلك، كما يحتوي Facebook أيضًا على بعض الأدوات ولكنها ليست كافية.

والآن يستعد محرك البحث العملاق Google لطرح ميزة جديدة للكشف عن الأخبار المزيفة وتنبيه المستخدمين إليها.

وأعلنت جوجل فى حدث “I / O 2021” عن إضافة ميزة جديدة تسمى “حول هذه النتيجة” أو “About this Result” والتى تعمل على إخبار المستخدمين بالمزيد عن مصادر نتائج البحث والأخبار المزيفة، وفقاً لموقع “timesofindia”.

حيث تعمل جوجل مع ويكيبيديا على هذا، وسيتمكن المستخدمون من رؤية كيف يصف موقع معين نفسه وسيكون هناك ارتباط بصفحة ويكيبيديا الخاصة به، وإذا كان موقع الويب لا يحتوى على وصف لـ Wikipedia، فستعرض جوجل للمستخدمين سياقا إضافيا قد يكون متاحا، مثل وقت فهرسة جوجل للموقع لأول مرة.

وستوفر تلك الميزة لمستخدمى جوجل معرفة إذا كان هناك اتصالات آمنا بالموقع وفقا لاستخدامه لبروتوكول HTTPS، الذى يشفر جميع البيانات بين موقع الويب والمتصفح الذى يستخدمونه، للبقاء بأمان أثناء تصفحهم.