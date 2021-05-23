شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطنيْن تورطا بتعاطي مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخصين تورطا بتعاطي مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله تعاطي شخص مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء وتصوير ذلك ونشره دون اكتراث لسلامة الآخرين، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من القبض عليه.

وأوضحت أنه مواطن في العقد الثالث من العمر ، برفقة مواطن آخر في العقد الثالث من العمر، وضُبط بحوزتهما مواد مخدرة.

وأشارت إلى أنه قد جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.