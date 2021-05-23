المالكي: الاستيطان الإسرائيلي مستمر ومعركة القدس هي أم المعارك

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وقال المالكي، في مؤتمر صحفي مشترك من بغداد مع نظيره العراقي فؤاد حسين، حول مستجدات القضية الفلسطينية، اليوم الأحد: "أصل العدوان الإسرائيلي هو القدس وما يحدث هناك هو سلب للهوية العربية"، مشيرا إلى أن "السياسة الإسرائيلية الاستيطانية مستمرة ومعركة القدس هي أم المعارك ويجب أن نحضر أنفسنا لخوض هذه المعركة".

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وتابع المالكي: "العدوان الإسرائيلي انتهى في هذه الجولة وربما يعود في أي وقت لأن الأسباب لا تزال موجودة"، مشيرا إلى أن "عقد الاجتماع الأول للجنة الفلسطينية العراقية المشتركة في رام الله هو أكبر دليل على الدعم العراقي".

من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي: "قررنا أن يكون الاجتماع الأول القادم للجنة العراقية الفلسطينية المشتركة خلال وقت قريب في رام الله"، مضيفا "ندعم تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية لتوحيد الصف وتقوية الموقف الداخلي".

وتابع: "نحتاج إلى حوار واضح وصريح بين الفلسطينيين أنفسهم للوصول إلى موقف موحد بين الفلسطينيين"، لافتا إلى أنه "من الخطر استثمار الانتصار لإضعاف السلطة الفلسطينية"، مؤكدا: "هناك في العراق دعم مجتمعي وحزبي وحكومي للقضية الفلسطينية".