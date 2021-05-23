وزير الخارجية العراقي: نؤكد ضرورة استثمار الانتصار في غزة وتفعيله سياسيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، في بغداد، إن "في العراق دعم مجتمعي للقضية الفلسطينية".

وأضاف: "أكدنا على وحدة الصف الفلسطيني ونحتاج إلى حوار وصريح بين الفلسطينيين أنفسهم، من الضروري توحيد الصف وتقوية السلطة الفلسطينية، ومن الخطر استثمار الانتصار لإضعاف السلطة الفلسطينية".

وتابع: "نحتاج إلى استثمار الانتصار في غزة وتفعيله سياسيا، وسوف يكون لنا اجتماع بين اللجنة المشتركة العراقية الفلسطينية في الأشهر المقبلة في رام الله".

من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "إن الزيارة للعراق تأتي بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أودى بحياة أكثر من 240 فلسطينياً بريئاً بينهم 70 طفلا".

وأردف: "جئنا إلى بغداد لننسق المواقف المقبلة، ونستمد رباطة الجأش من الشعب العراقي، والعراق وفيٌّ لفلسطين وداعم لها وشرف كبير لنا أن نستقبل ضيوفاً عراقيين في فلسطين".