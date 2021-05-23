وزارة التعليم في غزة تقرر إنهاء العام الدراسي

دبي - محمود عبدالرازق - غزة- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الأحد، "إن وزارة التربية والتعليم العالي في غزة في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر تطورات ومجريات العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم".

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وأضافت: "في ضوء تقييم الوزارة لواقع العملية التعليمية الحالي، فقد قررت إنهاء العام الدراسي الحالي 2020-2021 لطلبة الصفوف من الأول حتى الحادي عشر، وسوف تقوم المدارس باستخراج الشهادات المدرسية لنهاية العام الدراسي الحالي وتوزيعها يوم الخميس 3 حزيران/يونيو المقبل".

وأكدت الوزارة أنها سوف تعلن لاحقا عن موعد بدء العام الدراسي القادم 2021-2022، حيث ستتخذ الوزارة مع بدء العام الدراسي القادم الإجراءات اللازمة لتعويض الطلبة عما فاتهم من مهارات ومعارف أساسية.

وأوضحت أنها اتخذت القرار المناسب بعد تضرر عشرات المدارس نتيجة العدوان الإسرائيلي واحتياجها لأعمال صيانة وترميم، بالإضافة إلى وجود العديد من المخاطر في محيط كثير من المدارس نتيجة القذائف التي طالت عمارات سكنية بعضها آيل للسقوط، وكذلك تضرر الشوارع والطرقات المؤدية لهذه المدارس؛ ما يجعل الوصول إليها صعباً.

كما أدى هدم وتضرر آلاف الأبنية والشقق السكنية، إلى نزوح الآلاف من السكان إلى أماكن أخرى قد تكون بعيدة، وفقد آلاف من الطلبة كتبها ودفاترها المدرسية تحت الأنقاض.

وبينت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن الاستهداف المتعمد للبنية التحتية، وأبراج الكهرباء، أدى إلى انقطاع مستمر للتيار الكهربائي والإنترنت مما يحول دون تمكن الطلبة من استكمال دراستهم ومراجعة دروسهم.

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، أكدت الوزارة، أنها تتابع ترتيب امتحانات الثانوية العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها طلبة قطاع غزة خلال العام الدراسي الحالي.

وخلف القصف الإسرائيلي في غزة والمواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية على مدى أحد عشر يوما إلى مقتل نحو 243 فلسطينيا، فيما أدى قصف الفصائل الفلسطينية في غزة لمناطق إسرائيلية لمقتل نحو 12 إسرائيليا.