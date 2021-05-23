نصف مليون إصدار في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في الدورة الـ 30

دبي - محمود عبدالرازق - يشمل برنامج المعرض، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة، نحو 230 جلسة واقعية وافتراضية تناقش أبرز قضايا وتحديات صناعة النشر، وفقا لما نقله الموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لأبوظبي.

ويتضمن جدول اليوم الأول 18 جلسة من أبرزها (النشر في العالم العربي وتسليط الضوء على احترام صناعة النشر)، والتي يتحدث فيها محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب و(النقد الافتراضي بين النظرية والتطبيق) بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

وفي السادسة من مساء غد الاثنين، يقيم المعرض حفل تكريم للفائزين بالدورة الخامسة عشرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، فيما يُنظم في اليوم التالي حوار مع الفائزين يديره الناقد والمترجم الأردني خليل الشيخ.

كما يشارك في فعاليات المعرض 315 ضيفا ومتحدثا واقعيا وافتراضيا من أبرزهم: الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي من الإمارات رئيسة اتحاد الناشرين الدوليين والقاص الكويتي طالب الرفاعي والكاتبة المصرية ريم البسيوني والشاعر الفلسطيني سامح كعوش والكاتب الفرنسي جيلبير سينويه.

وتحل ألمانيا (ضيف شرف) المعرض "تقديرا لدورها الرائد في الطباعة، ولاهتمامها بالثقافة العربية عموما، وتعزيزا لفكرة التبادل المعرفي والتعرف عن كثب على الثقافة الألمانية".

وكانت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي قد أعلنت، في وقت سابق، إعفاء جميع دور النشر المشاركة في المعرض من دفع رسوم الأجنحة، وذلك بهدف "دعم دور النشر بعد التحديات التي فرضتها جائحة "كورونا" وتخفيف العبء عنها".

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض الدولي للكتاب المقام في أبوظبي إلى غاية 29 مايو/ أيار الجاري.