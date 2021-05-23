شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من متحدث الداخلية للقادمين إلى المملكة بشأن لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد متحدث وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، على المسافرين القادمين للمملكة تسجيل حصولهم على اللقاحات إلكترونيا، ويقتصر التسجيل على مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها.

وأوضح أن التحصين بلقاح كورونا شرطاً لدخول الأنشطة الاقتصادية والرياضية والترفيهية والتجارية والثقافية ووسائل النقل العام ابتداء من 22 ذي الحجة القادم.

وأضاف أن هناك لجنة تقييم أوضاع كورونا بالمملكة، وأي إجراء يتخذ يعلن مباشرة عبر وكالة الأنباء السعودية، أو عبر حسابات وزارة الداخلية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المقدم الشلهوب، أنه قد تم تطبيق الحجر المؤسسي بدءا من الخميس الماضي، وطبقنا الأنظمة بحق أكثر من مخالفة للحجر المؤسسي.

من جهة أخرى، أعلن عن ضبط أكثر من 25 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع، مشيراً إلى أن قيمة مخالفة التجمع العائلي 10 آلاف ريال، و15 ألف لغير العائلي.

كما أوضح أن قيمة مخالفة التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزائم والحفلات 40 ألف ريال.

وأوصى المقدم الشلهوب، الجميع بالمبادرة بأخذ لقاح كورونا لحماية أنفسهم وحماية المجتمع من هذا الوباء.