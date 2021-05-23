شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة» يطمئن الجميع: لم يتم رصد حالات مصابة بـ«الفطر الأسود» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد متحدث وزاة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن منحنى الإصابات بفيروس كورونا يشهد ثباتاً يبشر بالخير داخل المملكة.

وأوضح خلال مؤتمر مستجدات كورونا، اليوم الأحد، أن 75 % من حالات الإصابة بالفيروس المرصودة مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية.

وأشار العبد العالي إلى أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوزت 12 مليون و800 ألف جرعة، مشيراً إلى أن كبار السن فوق الـ60 عاما مستثنون من تأجيل الجرعة الثانية، مؤكداً أن موعد الجرعة الثانية من اللقاح سيصل تلقائياً للمستفيدين.

وبشأن الشائعات المتداولة عن مرض الفطر الأسود وعلاقته بفيروس كورونا، أكد أنه لا علاقة بين عدوى “الفطر الأسود” وفيروس كورونا، وأنه لم يتم رصد حالات مصابة بـ”الفطر الأسود” في المملكة.

وأكد أن الجائحة لا زالت مستمرة، داعياً إلى الالتزام لنصل للمناعة المستهدفة للمجتمع.