استعدادات مكثفة لعرض عسكري ضخم للجيش الليبي في بنغازي

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي- سبوتنيك. وقال المستشار الإعلامي السابق للقيادة العامة للجيش الليبي، محمود الفرجاني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الرسالة الهامة التي يرسلها الجيش الوطني أثناء استعراض قوته خلال العرض العسكري الضخم في القاعدة العسكرية في مطار بنينا الدولي، هو أنه استعاد كامل عافيته وقوته وقدرته التي اعتقد بعض الواهمين أنها انتهت أو ضعفت بسبب التدخل التركي المباشر ضده أثناء معركة طرابلس والتي راهن عليها الكثير الفترة الماضية".

وأكد الفرجاني أن "هذا العرض العسكري سيكون تاريخيا خاصة مع استمرار تخرج المزيد من الدفعات الجديدة، واستكمال تدريب العناصر الليبية في الداخل والخارج على أسلحة نوعية حديثة لأول مرة تدخل الخدمة العسكرية في تاريخ ليبيا، مثل: منظومات الدفاع الجوية بالإضافة إلى دخول أكثر من 130 طائرة مسيرة حديثة بدون طيار، تدرب عليها خيرة خريجي الكليات العسكرية والأكاديميات الفنية تضاف للقوة العمومية للجيش الوطني".

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وتابع أن "هذا الاستعراض ليس من باب رفع المعنويات أو الاحتفال فقط، لكن هو ميثاق شرف وتأكيد متجدد وعرفان وشكر للقائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، في دوره البطولي في لملمة شتات القوات المسلحة وإعادة تنظيمها وتأسيسها وتدريبها وتسليحها رغم الحصار الدولي والمنع العالمي".

وينتظر الليبيون العرض العسكري الضخم لقوات الجيش الوطني الليبي والإعلان عن تخريج الدفعة الـ 53 من ضباط الكلية العسكرية، خلال حفل وعرض عسكري بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لانطلاق ثورة الكرامة يوم 15 أيار/ مايو عام 2014، التي أعلن خلالها خليفة حفتر عن تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي كانت تسيطر على البلاد بعد الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ويشار إلى أن "الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يبسط سيطرته على الجنوب الشرقي والجنوب الغربي وعلى كامل الشرق الليبي بالإضافة إلى المنطقة الوسطى الجفرة وسرت منطقة الهلال النفطي التي تحتوي على أكبر الحقول والموانئ النفطية في ليبيا".