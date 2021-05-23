خبير عسكري: ليس هناك استراتيجية ردع الميليشيات في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "خطر نشاط الميليشيات المسلحة في العراق هو خطر أمني وعسكري"، بسبب "الأذرع السياسية التي تنتمي لها الميليشيات وكذلك الأذرع الفاعلة داخل مؤسسات الدولة".

© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقية

وأوضح أن "لهذه الميليشيات ارتباطات إقليمية تسقطها على المسار السياسي في العراق، ما يؤثر على الظاهرة السياسية وأيضا الاجتماعية التي تأثرت كثيرا في كل الأصعدة سواء الخدمات والتنمية وتحقيق الأمن والاستقرار".

جاء ذلك تعليقا على تحذيرات فصائل مسلحة في العراق، بالتصعيد ضد القوات الأمريكية في البلاد، مؤكدة في الوقت نفسه أن القوات الأمريكية "ستخرج مهزومة" من العراق.

وقال بيان صادر عما يُوصف بأنه "تنسيقية المقاومة العراقية" أن "ما صرح به مسؤولون عسكريون أمريكيون من أنه لا جدولة قريبة لانسحاب قواتهم، وأن الحكومة العراقية هي التي طلبت منهم بقاءها، يدفعنا للقول بأن هذه الحكومة ليست صادقة، ولا مؤهلة، ولا قادرة على تحقيق إرادة الشعب العراقي بإخراج القوات الأمريكية من العراق".