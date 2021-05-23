الصحاف لـ"سبوتنيك": وزير خارجية فلسطين يصل إلى بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، ظهر اليوم، أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وصل إلى بغداد.

وأضاف الصحاف أن المالكي سيلتقي رؤساء الرئاسات الثلاث، وضمن اجتماع عمل يجمعهما سيلتقي بوزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين.

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ورحبت الحكومة العراقية، حسب بيان للخارجية يوم أمس السبت، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والهجمات على المواطنين الفلسطينيين، مشيدة بالمساعي العربية والدولية لتحقيق ذلك، سيما المساعي التي قدمتها جمهورية مصر العربية.

وقالت الخارجية: "إن المواقف الشجاعة للشعب الفلسطيني وهو يدافع عن أرضه ومقدّساتِه، كانت ولا تزال عنوان تضامننا ووقوفنا المبدئي تجاه القضيّة الفلسطينية".

وأكدت الحكومة العراقية على ضرورة التوصل لحل عادل وشامل لهذه القضية المحورية، والترحم على أرواح الشهداء الذين قضوا في هذه المسيرة، داعية للجرحى بالشفاء العاجل.