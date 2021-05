الصحاف لـ"سبوتنيك": وزير خارجية فلسطين يصل إلى بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، ظهر اليوم، أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وصل إلى بغداد.

وأضاف الصحاف أن المالكي سيلتقي رؤساء الرئاسات الثلاث، وضمن اجتماع عمل يجمعهما سيلتقي بوزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين.

