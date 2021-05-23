شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الأمير «فيصل بن بندر» يستقبل رئيس المجلس البلدي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس المجلس البلدي بالرياض الأستاذ خالد العريدي، وأعضاء المجلس، الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة معرباً عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلاً الله العلي القدير على أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.