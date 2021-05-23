أمير قطر يبحث مع هنية إعادة إعمار غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بيان صادر عن مكتب هنية، إن الأخير التقى أمير قطر برفقة وفد من قيادة الحركة، بحسب موقع "القدس".

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وتضمن اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في فلسطين والجهود الرامية لإعادة الإعمار في غزة.

وأعرب هنية عن شكره وامتنانه لقطر على موقفها الرسمي والشعبي المؤيد والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

كما أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بجهود الدوحة الدبلوماسية التي ساعدت في وقف "الاعتداءات الإسرائيلية" على الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

في المقابل أكد أمير قطر على مواصلة دعم الدوحة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأهمية وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وشارك في اللقاء نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي: موسى أبو مرزوق، ومحمد نزال، وحسام بدران، وعزت الرشق.