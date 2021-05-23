البيضاء لآل راجح وشيخة المجيرين

الكويت - هبة التوبجي - تُرفع الراية البيضاء لآل راجح ولشيخة المجيرين الشيخة نورة‬ بنت محمد آل عسيله الواهبي الشهراني في قصة العفو التي سيدوُّنُها التاريخ لمن بعدها ولأبنائِها.

وشيخة المجيرين نورة آل عسيله التى أجارت (قاتل ابنها) وإخوانه وأهله طلبت عدم رحيل أسرة القاتل من منازلهم إلى أن يتم العفو . وبذلك ضربت أروع الأمثلة في العفو، والطيبه ، والشهامة ومرّت بأشرس المواقف الحقيقية التي لم يفعلها أغلب الرّجال في زمن كثر فيه من يحترفون المدح والأقوال الرنّانة وبعض المشالح اللمّاعة ، والتعهد بالوفاء والنخوه وحين يأتي وقت الشدّة والإختبار الحقيقي تَتّضح المعادن ، ولكن ‫نورة‬ هي من صمدت شامخة أمام هذا الموقف الصعب والمُحْرِج . وأغلب الأمور لا تقترن بالصدق والمصداقية لمجرد وصفها بذلك، فلا يمكنها أن تصيب كبد الحقيقة سوى بالمواقف المشرّفة . والشيخة نورة تعلّم منها كل إنسان دروس وعبر في الحياة والإنسانية على ساحة الواقع في مجتمعنا لم تكن موجودة إلاّ في القرآن ومؤلفات الكتب الإسلامية . ومنها حق الجار ، والوفاء، والرضا بما قسم الله عز وجل ، وإطفاء الفتنه ، والصبر ، والحلم ، والتريث … ولا ننسَٓ أبنائها أصحاب الحكمة والعلم والخُلُق الحسن ، وبذلك طبّقوا بما جاء في القرآن الكريم وضربوا كذلك أروع الأمثلة في طاعة الوالدين خصوصًا في هذا الموقف الذي زادهم شأن ورفعه .

الشيخة نورة تبتغي الأجر والمثوبة، واشترت ما عند الله ولكن تستحق أن تُكرَّم بتكريم ٍ يليق بها ولأبنائها على مستوى المملكة العربية السعودية .

بقلم

المهندس / عبدالرحمن بن مطر الكودي