الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تدهور التنوع البيولوجي بمعدلات غير مسبوقة ‏

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن التنوع البيولوجي آخذ في التدهور ‏بمعدل غير مسبوق ومثير للقلق وأن الضغوط تتزايد، مضيفًا أنهم فشلوا في تحقيق أي من ‏أهداف التنوع البيولوجي المتفق عليه دوليًا.‏

وأوضح غوتيريش في كلمته خلال ندوة عقدت اليوم افتراضيًا للاحتفاء باليوم الدولي للتنوع ‏البيولوجي، أن الطبيعة تحافظ على الحياة وتوفر الفرص ‏والخدمات والحلول، مشيرًا إلى أن وجود كوكب صحي هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهـداف ‏التنمية المستدامة.‏

وأشار إلى أن البشرية “تشن حربًا على الطبيعة”، مما يهدد بفقدان التنوع البيولوجي واضطراب ‏المناخ وتصاعد التلوث، مؤكدًا أن الجميع خاسر إذا لم يتحقق السلام مع الكوكب ومناصرة ‏الطبيعة.‏

وأفاد أن مليون نوع بيولوجي معرض لخطر الانقراض، كما أن النظم الإيكولوجية ‏تختفي والصحاري تتمدد والأراضي الرطبة تُفقد، مبينًا أنه كل عام يُفقد 10 ملايين هكتار ‏من الغابات، وتتعرض المحيطات للصيد الجائر وتختنق بالنفايات البلاستيكية.‏