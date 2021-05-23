الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تدهور التنوع البيولوجي بمعدلات غير مسبوقة ‏

- 1/2
- 2/2
الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن التنوع البيولوجي آخذ في التدهور بمعدل غير مسبوق ومثير للقلق وأن الضغوط تتزايد، مضيفًا أنهم فشلوا في تحقيق أي من أهداف التنوع البيولوجي المتفق عليه دوليًا.
وأوضح غوتيريش في كلمته خلال ندوة عقدت اليوم افتراضيًا للاحتفاء باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، أن الطبيعة تحافظ على الحياة وتوفر الفرص والخدمات والحلول، مشيرًا إلى أن وجود كوكب صحي هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن البشرية “تشن حربًا على الطبيعة”، مما يهدد بفقدان التنوع البيولوجي واضطراب المناخ وتصاعد التلوث، مؤكدًا أن الجميع خاسر إذا لم يتحقق السلام مع الكوكب ومناصرة الطبيعة.
وأفاد أن مليون نوع بيولوجي معرض لخطر الانقراض، كما أن النظم الإيكولوجية تختفي والصحاري تتمدد والأراضي الرطبة تُفقد، مبينًا أنه كل عام يُفقد 10 ملايين هكتار من الغابات، وتتعرض المحيطات للصيد الجائر وتختنق بالنفايات البلاستيكية.