شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة طبية.. عالم أبحاث يتوصل لعلاج مبتكر لمرضى «سرطان الدم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نجح باحث سعودي في التوصل إلى علاج جديد لمرضى “سرطان الدم”، وهو الأمر الذي دفع مجلة “نيتشر” العلمية للاحتفاء به ونشر بحثه.
وقال عالم الأبحاث الدكتور بدر العنزي لـ “قناة الإخبارية” إن توصله للفكرة الجديدة جاء بعد انضمامه لمجموعة بحثية بالمملكة المتحدة هدفها التوصل إلى أدوية أكثر أماناً وفاعلية لقتل الخلايا السرطانية.
وأوضح أنه اكتشف وجود بروتين يُنتج بشكل زائد لدى مرضى “سرطان الدم”، مشيراً إلى أن هذا البروتين يتواجد في غير مكانه الطبيعي بخلايا المُصابين.
وأشار إلى أنه نجح في إيقاف هذا البروتين باستخدام تقنية حديثة، موضحاً أن الخلايا السرطانية ماتت في غضون 3 أيام فقط ودون وجود أي تأثير على الخلايا السليمة في الجسم.
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