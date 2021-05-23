شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوات بسيطة.. تعرّف على طريقة استخدام حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن الاستفادة من خدمة حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب، لمعرفة الرسوم المستحقة على البضائع الواردة من خارج المملكة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

وأعطت الهيئة مثالاً مبسطاً لمعرفة طريقة استخدام الحاسبة، حيث افترضت أن شخصاً ما قام بشراء ذهب قيمته 5 آلاف ريال إذاً سوف تكون الرسوم الجمركية عليه 5% ما يعادل 250 ريال، بالإضافة إلى 20 ريال رسوم إصدار البيان الجمركي.

وأوضحت أن ضريبة القيمة المضافة تكون 15% بما يعادل 791 ريال من قيمة الذهب، وبذلك يصبح مجموع الرسوم والضرائب 1061 ريال.