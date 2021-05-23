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شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: تجديد جواز السفر عبر «أبشر» دون التقيد بمدة سريانه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت المدیریة العامة للجوازات، أن بإمكان المواطنین والمواطنات تجدید جواز السفر عبر منصة أبشر الإلكترونیة في أي وقت ودون النظر للمدة المتبقیة في سريان الجواز.
وأشارت إلى أنه یمكن استلام الجواز عقب تجدیده من خلال إدارات الجوازات أو عن طریق خدمة واصل من البرید السعودي.
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