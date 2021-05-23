حقيقة وفاة سمير غانم بالفطر الأسود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية أنه لم تسجل أي حالة إصابة بالفطر الأسود لمرضى كورونا في مصر.



يأتي ذلك رداً على تصريحات أثارت جدلاً واسعاً أدلى بها شقيق الفنان المصري الراحل سمير غانم بشأن فطر أسود أصابه وتسبب بوفاته.

وأوضح الدكتور محمد عبدالفتاح في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية مصرية، أنه لا صحة لانتشار سلالة الفطر الأسود في مصر، وأن الفطر ضعيف وليس مميتا أو قاتلا، ويوجد في التربة والأسمدة والمواد العضوية المتحللة، ولا يصل للإنسان إلا من خلال مرطبات الأكسجين والبيئة غير النظيفة.

وأضاف أن الفطر لا يسبب مضاعفات لأصحاب المناعة العادية، إلا أنه يؤثر فقط في أصحاب المناعة الضعيفة، مشدداً على أن السلطات ستكشف حال ظهور أي مرض معد أو سلالة جديدة للجائحة كي يتم التعامل معها.

كان شقيق الفنان الراحل سمير غانم كشف أثناء مراسم الدفن، كواليس الأيام الأخيرة في حياة أخيه سمير، مؤكدا أن عينه اليمنى تعرضت لفطر أسود، وهو ما تسبب في تدهور الحالة بشكل سريع للغاية.

يذكر أن عدوى فطر الغشاء المخاطي المعروف بالفطر الأسود، والتي أشيع أنها سبب وفاة الفنان سمير غانم، غير معدية ولا تنتقل من شخص لآخر، وذلك وفقاً لما أفادت به المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قبل فترة.