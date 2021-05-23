تقصف الأظافر من المشاكل المزعجة للمرأة.. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعد مسألة تقصف الأظافر من المشاكل المزعجة للمرأة، باعتبار أن الأظافر المتقصفة تقلل من جمال المرأة وأنوثتها.



وأوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن تقصف الأظافر يرجع إلى أسباب عدة، منها ما يتعلق بالصحة ومنها ما يتعلق بطريقة العناية بالأظافر.

وأضافت "هاوت.دي" أن تقصف الأظافر قد يرجع إلى نقص المعادن والفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين C وحمض الفوليك والحديد والكالسيوم والزنك.

ويمكن مواجهة ذلك من خلال التغذية الصحية الغنية بالخضروات والفواكه الطازجة والدهون الصحية والبروتينات عالية القيمة.

كما قد يشير تقصف الأظافر إلى بعض الأمراض الجلدية مثل الفطريات والأكزيما والصدفية.

وتتسبب العناية الخاطئة أيضا في تقصف الأظافر مثل استخدام المقص والمبرد الخشن لقص وتشذيب الأظافر. وبدلا من ذلك ينبغي استخدام مبرد مصنوع من السيراميك.

كما أن استخدام الأظافر الاصطناعية أو الـ Shellac قد يتسبب في تقصف الأظافر.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع تقصف الأظافر إلى التلامس المتكرر مع المنظفات؛ حيث تتسبب المواد الكيماوية في جفاف الأظافر.

ويحدث ذلك أيضا في حال غسل وتعقيم اليدين بشكل متكرر. ولتجنب ذلك ينبغي ارتداء قفازات قبل ملامسة المواد الكيماوية.