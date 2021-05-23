مايكروسوفت تتوقف عن تطوير ويندوز 10 إكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكر موقع بيتري دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن شركة البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت لن تطرح تحديثاً لنظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصي ويندوز 10 إكس خلال العام الحالي، وقد لا تطرح المزيد من هذه النظام في الأسواق على الإطلاق.



يذكر أن ويندوز 10 إكس يعتبر نسخة مبسطة من نظام التشغيل ويندوز 10. وكان قد تم الكشف عن ويندوز 10 إكس لأول مرة في 2019 كنظام تشغيل لأجهزة الكمبيوتر الشخصي ذات الشاشتين مثل سيرفس نيو والذي توقف إنتاجه حالياً.

وكان موقعا سي نت دوت كوم وزد دي نت دوت كوم المتخصصان في موضوعات التكنولوجيا قد ذكرا في أبريل (نيسان) الماضي، أن مايكروسوفت تعتزم إعادة طرح جهاز الكمبيوتر الشخصي سيرفس نيو بشاشة واحدة.

ورغم أنه من المحتمل وقف تطوير ويندوز 10 إكس، من المتوقع أن تطرح مايكروسوفت تحديثاً لنظام التشغيل ويندوز 10 في وقت لاحق من العام الحالي كجزء من تحديث صن فالي الذي تتحدث عنه التقارير بالنسبة لمايكروسوفت.

من ناحيتها، رفضت مايكروسوفت التعليق على التقارير بشأن مصير ويندوز 10 إكس.